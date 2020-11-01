- пн–сб: 08:00–23:00 вс: выходной
- г. Москва, ул. Автозаводская, 23а, корпус 2.
- info-masteramsk@yandex.ru
- +7(985)819-12-15
УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Ремонт капитальный
Только в октябре
УСПЕЙ ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ И ПОЛУЧИТЬ Профессиональную генеральную уборку в подарок
при заказе ремонта"под ключ"
ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ:
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
70% НАШИХ КЛИЕНТОВ
ПРИХОДЯТ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ПОТОМУ ЧТО:
ДАЁМ ГАРАНТИЮ НА ГОД
Мы не боимся давать гарантии качественного ремонта и закрепляем это документально.
УКЛАДЫВАЕМСЯ В СРОКИ
Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения и соблюдаем все договоренности.
У НАС ЛУЧШИЕ МАСТЕРА
Проводим аттестацию мастеров раз в год
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Поможем сэкономить на материалах до 15%
ПОРТФОЛИО РАБОТ
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения и соблюдаем все договоренности.
О КОМПАНИИ
О НАШЕЙ КОМПАНИИ В ЦИФРАХ
ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ:
1228
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ:
960
НА РЫНКЕ:
10 лет
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ:
368
УСЛУГИ КОМПАНИИ
Основные направления нашей деятельности
Мы заблаговременно оговариваем сроки выполнения и соблюдаем все договоренности.
Отделочные работы
Штукатурка, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, оклейка, окраска, монтаж подвесного потолка, монтаж ГКЛ, укладка плитки
Строительно-монтажные работы
Земляные работы, свайные работы, железобетонные и бетонные работы, монтаж конструкций, кровельные работы.
Вывоз строительного мусора
Вывоз строительного мусора, загрузка ручным способом, с помощью спец-техники.
Разработка дизайн-проекта
Стилевое решение интерьера, 3-d визуализация помещения после ремонта с мебелью, светильниками и аксессуарами.
Сантехнические работы
Разводка труб водопровода и отопления канализации, установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок, счетчика воды.
Ремонт коттеджей
Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа.
Электромонтажные работы
Штробление стен, прокладка электропроводки, установка розеток, выключателей, УЗО, автоматов, электросчетчика.
Ремонт помещений
Оклейка стен обоями, реставрация полов, покраска, ремонт подвесного потолка, ремонт ГКЛ.
Демонтажные работы
Демонтаж перегородок из бетона, деревянного пола, демонтаж дверей, окон, ванны, керамической плитки, удаление обоев
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
КАКОЙ ТИП РЕМОНТА ВАМ ПОДОЙДЕТ
Косметический
от 3000 р/м2
покраска потолока
снятие и поклейка обоев
замена электроарматуры
замена напольного покрытия
покраска батарей и окон
Капитальный
от 5000 р/м2
электромонтаж проводки
выравнивание стен, потолка и пола
облицовка кафелем
чистовые работы
настил ламината или линолеума
Элитный
от 9000 р/м2
создание дизайн-проекта
перепланировка
системы «Умный Дом» и другие
подбор материалов
подбор мебели
Ремонт квартир
Группа компаний «Мастера в мск» готова выполнить качественный ремонт квартиры под ключ. Обратившись в нашу компанию вы получите возможность полностью доверить работу профессионалам, мы соблюдаем все современные стандарты и технологии производства. Мы делаем все виды работ, начиная от демонтажа помещения и заканчивая сдачей под ключ.
Ремонт квартиры это целый комплекс работ, направленный на обновление интерьера квартиры, будь то косметический или капитальный ремонт, нам важно сэкономить бюджет заказчика при этом не в ущерб качеству.
Делая ремонт квартир под ключ мы работаем строго по СНиП с использованием только профессионального инструмента. Мы работаем по официальному договору и даём гарантию на все оказываемые услуги. По вашему желанию мы можем сделать дизайн проект с 3 D планировкой, авторским надзором, подбором материалов и многое другое.
Мы дорожим своей репутацией и всегда предоставляем отчётность в виде чеков и накладных, что бы наши заказчики были довольными и могли рекомендовать нас. При обращении в компанию «mastera-v-msk» высокое качество и долговечность ремонта гарантированны.
Этапы работы
Как идёт процесс
Звонок или заявка
Вы оставляете заявку через форму или звоните по телефону.
Выезд замерщика
Наш технолог посетит объект бесплатно в течение 24-х часов
Заключение договора
Перечень работ, Срок проведения, Гарантии на работы прописываются в договоре.
Процесс ремонта
Мастера ремонтируют Ваш объект
Сдача объекта
Вы принимаете работы и подписываете акты.
Оптовые цены от лучших производителей
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ